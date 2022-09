MUUSIKALINE REISIKIRI NORRAST ⟩ Kogu maailma maitsekrahvid, ühinege!

Ma polnudki varem Norras käinud. Küll on Norra tekitanud palju unelusi. Olen kuulanud black ​metal’it, mis manab silme ette iidsete metsade pimedad sügavused ja kaljude raskused. Olen selle ajal unelenud Põhja ideest, mida iganes see siis ka ei tähenda. Olen vaadanud ka suusa­võistlusi, kus norralastel on läinud hästi, ehkki vahepeal on neid kummitanud dopingukummitus. Olen kuulnud norralaste oleviku rikkusest ja mineviku vaesusest. Olen mõelnud naftapuurtorni metafüüsikast.