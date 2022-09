KINDEL LAKS ⟩ «Sigareetid ja viinad ja kirglised naised…»

Näidake mulle inimest, kes armastab Kukerpille, ja ma näitan teile eestlast. Meie kõigi lemmikbändil täitus pool sajandit ja režissöör Raimo Jõerand tegi bändist muusikalise dokfilmi «Kukerpillide rapsoodia». Linastub kinodes, jõuab ilmselt millalgi ka telesse. Režissöör ise ütles nii: «Mind huvitab väga Eesti asi – ajalugu, mälu, põlvkondade järjepidevus. Ja kui on olemas midagi, mida võiks nimetada Eesti asjaks, siis see on Kukerpillid.» Minge ja vaadake, see on tõeliselt muhe tunnike. Muu hulgas selgub seal, et kui kuskil on laua peal Laua viin, siis varem või hiljem tähendab keegi: «Einoh, tegelikult pole sel Laua viinal ju häda midagi…»