AK ⟩ Dändist eranuhk värskendamas kodumaist krimikirjandusmaastikku

Tuleb tunnistada, et Kiileri loodud Viljandi on lummav ning vägagi realistlik, lugedes ei tekkinud hetkekski kahtlust, sellist Viljandit pole tegelikkuses mitte kunagi olnud. Kohe algusest peale on selge, et kõnealuses romaanis on linn Pauli kõrval üks peategelastest. Kus miski asub, sellest aitab selgust saada raamatus olev linna kaart (joonistanud Karoliina Kull). Pilkupüüdev kaaneillustratsioon Vira Takinadalt ning kujundus Külli Tammeselt annavad aimu, mis on lugejat ees ootamas, väikesed kaabud iga peatüki alguses on kui nonparellid küpsisel.