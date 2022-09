Bändi tehakse sageli püsimatus nooruses, mistõttu pole kümneaastaseks saamine ühe muusikalise koosluse kohta sugugi paha saavutus. 20 on juba märkimisväärne, 50 aga suisa erakordne. Sellise eani on praeguseni tegutsevatest laia ilma kuulsustest kestnud näiteks The Rolling Stones. Just nii ümmargune number täitus tänavu ka Kukerpillidel.