NÄDALA SARI ⟩ Tolkieni fantaasiamaailm läks maksma miljard dollarit

Kahe samal ajal linastuva mammutsarja võrdlustest on keeruline mööda pääseda isegi arvestamata, kui röögatu on «Troonide mängu» autori George R.R. Martini tänuvõlg J.R.R. Tolkieni loomingu ees. Mõlemad on eellood armastatud lugudele, ehkki üleilmseks fenomeniks kujunenud «Troonide mäng» visises fännidele pettumuse valmistanud kaheksandal hooajal võiduka lõppmängu asemel aeglaselt õhust tühjaks.