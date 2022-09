Vaimulik Jüri Pallo: aitasin õudusfilmi «Orb» staaril eesti aktsenti õppida!

«Helistajaks oli vene keelt kõnelev naine, kes ütles, et on tarvis abi eesti keele osas. Kohtumine leidis aset minu kodus Los Angeleses, mille kõrval asub Los Angelese Eesti Maja. Külla tulid naine ja tema tütar, kellele lugesin eesti keeles ette mõned laused tekstiraamatust. Ülejäänud olid inglise keeles, neidki pidin lugema eesti aktsendiga. Ma veel küsisin, et kas see on ikka lastefilm? Tekst oli kummaline. Mu hääl lindistati. Sain tänutäheks kommikarbi. Koos olime paar tundi.»