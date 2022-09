NÄDALA PERSOON ⟩ Aivar Mäe: nagu ikka, noa saad sa selga sõpradelt

Kohus andis Mäele õiguse, ent kuidas ta tagantjärele skandaali tagamaid ja põhjusi hindab? Kas näeb kohtuotsusest hoolimata endal mingitki süüd? Juba intervjuud tegema minnes võis tajuda, et leidub piisavalt inimesi, kes on veendunud, et seda ei peaks üldse tegema. Teisalt on palju neid, kes on seda vestlust ammu oodanud. Niisiis, Vändra, Põhja-Pärnumaa vallamaja.