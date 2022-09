KULTUURIS KUUM ⟩ Sven Grünberg: filmihelilooja peab kunstilise terviku nimel olema valmis rahalist kaotust kandma

Helilooja Sven Grünberg räägib, et filmiheliloojaks olemine annab muu hulgas hea võimaluse vaimseks kasvamiseks – terviku huvides peab mõistma, millal tagasi tõmbuda, lasta teistel särada, vajadusel aga suuta ka ise mängujuht olla.

Selle nädala teisipäeval linastus Veneetsia rahvusvahelisel filmifestivalil postuumselt Korea režissööri Kim Ki-duki film «Kõne taevast» («A Call of God»), mille muusika kirjutas Eesti helilooja Sven Grünberg. See, kuidas nende kahe looja töö kokku sai, kusjuures omavahel nad isiklikult ei kohtunudki, on üks kummaline lugu. Suuresti käivitas sündmused tundmatu YouTube’i kasutaja, kes rikkus mõlema mehe autoriõigusi.