Veneetsia filmifestivalil kuulutati välja parimad näitlejad ja linateosed

Farrell võitis auhinna mehe rolli eest, kelle hülgab tema parim sõber filmis «The Banshees of Inisherin».

Farrell ütles, et on auhinna saamisest «täielikult šokis ja elevil».

Parima filmi auhinna Kuldlõviga pärjati USA dokumentaalfilm «All the Beauty and the Bloodshed», mis räägib loo USA opioidikriisi põhjustanud perekonna paljastamisest.