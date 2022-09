Marcel Johannes Kits: ma loodan, et saan varsti jälle Koreasse minna

Kontserdi kohta ütles Kits, et kõige hämmastavam on see, millise entusiasmiga publik neid vastu võttis, ka siis, kui nad nende jaoks veel tundmatud olid. «Publik võttis meid Koreas üllatavalt hästi vastu, olime Triin Ruubeliga ju Korea publiku jaoks võõrad. Taheti alati lisapala ja ühel kontserdil oleks tahetud teistki.»