GALERII ⟩ Tartus esitleti kogumikku «Teatrielu 2021»

Raamatu ühe koostaja Valle-Sten Maiste sõnul iseloomustab 2021. aastat Eesti teatris vaikne otsingulisus, edasiliikumine viimastel aastakümnetel enesestmõistetavaks muutunud vormiliste uuenduste lõimes. Seda mõnele juba ammuilma stagnatsioonilisena mõjuvat teisenemist saadavad paraku mitmed tormid veeklaasis. Naisrežissööride esiletõusu tuules kuuleb endiselt veidrat küsimust: kas lavastajaamet ikka on naisele sobiv amet? Parema sooteadlikkusega etenduskunstide keel on traditsioonilise draama austajate jaoks kohati ikka üsna arusaamatu. Lõhed ei ole pelgalt põlvkondlikud.

«Teatrielu 2021» vestlusringis on kriitikud Karin Allik, Pille-Riin Purje, Ott Karulin ja Jaak Allik üksmeelel, et tantsuteater ja etenduskunstid saavad meedias piisavalt tähelepanu, ent vaatajaskonda ja mõistjate ringi pole neil siiski õnnestunud märkimisväärselt laiendada. «Teatrielus 2021» osundavad ka paar juhtivat teatrist kirjutajat, et etenduskunstid vegeteerivad ammuilma omamoodi krüptilises limbos.