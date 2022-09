Postitantsu lavastus etendub Eestis esmakordselt suurel teatrilaval

«Behind My Skin» on Diana Harteni lavastajadebüüt. See on lugu kehalisest valust, mis õpetab, kasvatab ja arendab inimese hinge. Lavastuse aluseks on vene fotokunstniku Maria Krugovaya intiimsed tekstid, mis kõnelevad vaimsest tervisest, seksuaalsusest ja toimetulekust patriarhaalses ühiskonnas.

«Valu ja ilu kombineerimine on midagi, mida hindan Maria loomingus. Ta suudab oma töös näidata keha erinevate nurkade alt, samal ajal nii tugeva kui ka haprana. See sarnaneb vägagi postitantsule. Sa ei saa end posti taha peita, vaid pead oma kehas mugavalt tundma, isegi siis kui sinikad peegeldavad valu, mida see kõik sulle tekitab. Valu teeb aga tugevamaks ning lõpuks kaovad ka sinikad,» räägib Diana.

«Behind My Skini» etendumine Tallinnas Sakala 3 Teatrimajas on erakordne sündmus, sest kunagi varem pole ükski lavastus olnud vaid postitantsule pühendatud. Varem on saanud postitantsu kui spordialaga tutvuda võistlustel või stuudiotes seda ise harrastades.