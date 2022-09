Statistika paljastab: kui palju käis rahvas teatris teisel koroona-aastal?

Lühidalt võib öelda, et Eesti teatrit said 2021. aastal vaatamas käia üle kuuesaja viiekümne tuhande vaataja (651 097), kokku õnnestus teatritel anda 4 790 etendust ja mängukavades oli kokku 571 lavastust, millest 211 olid uuslavastused.

2019. ja 2020. osales andmetega 65 erinevat teatrit ja projekti, aga 2021 oli neid 83. Erinevate tegijate arv on kasvanud, aastas esietenduvate uuslavastuste arv taastunud, aga võrreldes viimase tava-aastaga 2019 kahanes külastustuste arv just eriolukorra tõttu: 82 päeva olid kõik teatrid etenduste andmiseks suletud. Kogu Eestis oli 254 tava-aastaga võrreldavat etendusepäeva ning Ida-Virumaal ja Harjumaal jäi arvestatavaid päevi 223.

Linna- ja riigiosalusega teatrite uuslavastuse arv oli 72 (mis oli aastaks 2020 langenud 92lt 65le). Kuid riigi- ja erateatrite suhe jäi samaks: kogu repertuaari 571 lavastusest kuulus riigiteatritele 279, mis on 48,9% ja on jäänud varasemaga võrreldes enam-vähem samaks – 2019. aastal oli see 51,5%.

Enimkülastatud teatrite hulka kuulusid endiselt Draamateater (62 972, s.o 799 vaatajat vähem kui aastal 2020), Vanemuine (55 266, s.o 24 740 vähem) ja Estonia (55 262, s.o 26 413 vähem). Vaid Draamateatri külastatavas on jäänud enam-vähem samaks, teistel on see 25 000 ringis vähenenud. Üheteistkümnel riigi- ja munitsipaalteatril oli külastusi 387 324 ehk 116 427 võrra vähem kui aasta varem (503 751).