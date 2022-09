Õudusfilmi režissöör selgitab: kuidas Kanada lastehaiglast sai Eesti hullumaja

«Kõhe mõelda, et see hoone oli lastehaigla. Seal ei olnud üldse soe või meeldiv atmosfäär. Me täiustasime seda maja, et muuta see psühhiaatriakliiniku sarnaseks. Võtsime Saarne instituudi loomisel eeskuju vanadest vaimuhaiglatest. Sellistest haiglatest, mis Ameerikas on nüüdseks suletud,» räägib lavastaja.