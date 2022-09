Suur võit Šveitsis: aasta edukaim kodumaine animafilm noppis veel ühe auhinna

«Sierra» keskmes on poiss, kes muutub rahvaralli ajal rehviks. Absurdikihi all peidab end isiklik lugu, mis on tõukunud autori suhtest oma isaga. Šveitsist tuli filmile preemia «metsiku ja originaalse peresüsteemi kujutamise» eest. «Värvikirev animatsioon ja innovaatiline helimaastik rõhutavad omanäolise režissööri loomingulisust,» lisas žürii.

Varasemalt on «Sierra» teiste seas pälvinud nii kultuurikanal Arte auhinna Dresdenist, publikupreemia Ameerika festivalilt GLAS, peapreemiad Valencia rahvusvaheliselt filmifestivalilt, Soome animafestivalilt Animatricks ja Küprose animatsioonifestivalilt Animafest Cyprus. Lisaks on «Sierra» võitnud Oscari-kvalifikatsiooni väärilised auhinnad San Franciscost ja festivalilt Palm Springs ShortFest.

«Sierra» režissöör, stsenarist ja peakunstnik on Sander Joon. Produtsendid on Aurelia Aasa (AAA Creative) ja Erik Heinsalu (BOP! Animation). Filmi helilooja on Misha Panfilov, helindaja Matis Rei. Animaatorid on Henri Kaido Veermäe, Valya Paneva, Teresa Baroet, Sander Joon. Taustakunstnik on Hleb Kuftseryn. Filmi arendust ja tootmist on toetanud Eesti Kultuurkapital ning Eesti Filmi Instituut.