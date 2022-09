ERSO uus hooaeg toob kuulajateni kuus esmaettekannet

SA ERSO juhatuse liige Kristjan Hallik märgib, et 96. hooaja märksõnaks on tasakaal, mis on saavutatud nii kavade, dirigentide kui ka solistide tasandil: «Tasakaal valitseb eri ajastute muusika, regulaarsete külalisdirigentide ja uute tulijate ning maailma tippsolistide ja meie oma tõusvate tähtede vahel,» selgitab Hallik. «Tasakaal on hooaja alguseks leidmata veel ERSO palkade ja hüppeliselt kasvanud elukalliduse vahel. Eesti esindusorkestri muusikute väärtustamine peab olema riigi jaoks oluline küsimus,» lisab Hallik.