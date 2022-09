Tegelikult on laias mastaabis erakordne ka ansambli poole sajandi pikkune eluiga. Just sellisena, et rivis on veel mõned algkooseisu liikmed ja tegutsemine on olnud absoluutselt pidev, ilma ühegi katkestuseta. Ning kui mõelda veel sisu ja taseme peale, siis võiks seda kokku pidada väikest viisi imeks.