Festival Station Narva: häng piirilinna südalinnas ja agulis

Entsüklopeedias võiks kultuurišoki definitsiooni kõrval olla pilt olukorrast, kus ma Kreenholmi juurde jõudes kaardirakenduse avan ning ­kaart mulle teada annab, et lähim toidupood on 480 meetri kaugusel üle Eesti ja Venemaa piiri, loomulikult Venemaa poole. Piirist muidugi niisama naljalt üle ei saa, et Venemaa odavkaubaketist üks biolagunev kahvel osta, ja vaevalt neid seal müügilgi oleks, ent paratamatult annab see piirilinnas toimuvale festivalile Station Narva mingi omaette mõõtme, omaette essentsi, mis mõjub ühtaegu nii eksootilise kui ka hirmutavana.