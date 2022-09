Komöödialegend John Cleese Eesti laval: tänulikud fännid said, mis lubatud

Eile, 12. septembril astus Alexela kontserdimajas publiku ette legendaarne koomik John Cleese, kelle viimane tuur kannab nime «Viimane võimalus mind enne mu surma näha» («Last Time To See Me Before I Die»). Kultuurikriitik Andrei Liimets käis Cleese'i vaatamas ja jagab oma muljeid.