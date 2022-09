Prantsuse kinolegend Jean-Luc Godard sooritas Šveitsis abistatud enesetapu

Godard otsustas vabatahtlikult surra, valides assisteeritud enesetapu, vahendab The Guardian. Anonüümseks jääda soovinud perekonnasõber ütles Prantsusmaa ajalehele Libération, et Godard ei olnud haige, vaid lihtsalt kurnatud. «Ta otsustas oma elu lõpetada. See oli tema valik ja tema jaoks oli tähtis, et inimesed seda teaksid.» Godard sooritas assisteeritud enesetapu Šveitsis.