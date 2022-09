Kas uued superstaarid? Eesti funkbänd põrutab Kanada tuurile

Kanada tuuri eesmärk on jõuda kollektiivi loomingu ja ettevõtmistega laiema rahvusvahelise publikuni. Loomulikult on sooviks ja unistuseks arendada kultuurdiplomaatilisi suhteid, et luua pinnast tulevastele rahvusvahelistele koostöö projektidele ja rajada professionaalsed suhted sealse muusikatööstustega.

Kontserttuur tutvustab Eesti tänapäevast funk-, jazz- ja soul-muusikat vanadele fännidele ja uutele muusikahuvilistele. Ringreis korraldatakse Kanada partnerite abiga, kelleks on Estonian Music Week Torontos, Music Is My Sanctuary Montrealis ja Hamiltonis. Koostöös Estonian Music Weekiga toimub Torontos Eesti muusika fookusega õhtu. Lisaks on kinnitatud esinemine nimekal Pop Montreal festivalil Quebecis, mis toimub sel aastal 21. korda.