Jean-Luc Godard: vana mässaja lahkumine

Ta on Tema Majesteet Kino. Vist oli Bernardo Bertolucci esimene, kes hakkas Godard'i kuningaks kutsuma. Bertolucci filmis «Unistajad» õhkavad kaksikuist peategelased – Godard, see on kino. Just niimoodi – keegi teine pole kino, ainult Godard on seda. Ja see õhkamine on seotud filmis kujutatud 1968. aasta mairevolutsiooniga, sest Godard ja revolutsioon on lahutamatud.