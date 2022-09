Tallinna Linnateatris esietendub Juhan Smuuli ajatu «Polkovniku lesk»

«Polkovniku lesk», mille autori Juhan Smuuli sünnist täitus 18. veebruaril sada aastat, on eesti näitekirjandusmaastikul tuntud materjal. Seda on Eesti teatrites lavastatud vähemasti kaheksal korral, nii eesti kui vene keeles, kusjuures peaosa on mänginud lisaks naistele ka kaks meesnäitlejat.

Publikule kõige tuntum on ilmselt Mikk Mikiveri 1982. aasta lavastus Ita Everiga peaosas, mis on ka televisiooni poolt üles võetud. Idee luua «Polkovniku lesest» oma tõlgendus sündis Aadli sõnul mõned aastad tagasi tänu Anne Reemannile, jälgides teda mängimas hoopis üht teist rolli.

Argo Aadli ja Urmas Lennuk on Linnateatri lavastuse tarvis kohandanud Smuuli teksti rohkem tänapäevasele dramaturgilisele loogikale vastavaks. Näidendi originaalversioonis oli lisaks lesele veel terve rida sõnatuid rolle, samuti tegelased nagu Autor ja Remark.

Argo Aadli on öelnud, et tema nägemuse jaoks näidend oma originaalversioonis ei toiminud: «Minu silmis on see lugu üksiku inimese appikarje ja mulle tundus, et kui seal on teised tegelased, kellega ta saab suhelda, ei ole see päriselt see.»

«Polkovniku lese» proov Foto: Siim Vahur/Tallinna Linnateater