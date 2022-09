Eesti ansambli muusikavideo valmis ekstreemsetes tingimustes

Võtteplatsil valitsenud miinuskraadid panid mehed tõsiselt proovile. Videos võib näha, kuidas vokalist Endrik Salak laulab laohoones pealtnäha muretult, kuid see mis kaadri taga toimus oli väljakutse tervele meeskonnale.

«Dvigateli laohoones oli ropult külm ja rõske ning olukord muutus iga võttega aina hullemaks. Päeva viimane võte oli kõige raskem, sest niigi vaenulikus keskkonnas, puhus mulle jääkülm ventilaator näkku. Mäletan kuidas mu hambad plagisesid ja mõtlesin, et ei jaksa enam,» meenutas Endrik.

Video režissöör Hindrek «Masa» Maasik on kõrgelt hinnatud oma kvaliteetsete muusikavideote poolest ning tema pühendumus projektile oli lausa imetlusväärne, sest suutis ka ekstreemsetes tingimustes väga head kaameranurgad ja droonikaadrid purki püüda.

Surgent on meloodiline, mitmekülgne ja rusuvalt raske progressiivne death-metal bänd Eestist, mis ammutab inspiratsiooni erinevatest kultuuridest ja žanritest bossanoovast kuni grungeni. Bänd sai alguse pärast legendaarse death-metal bändi Horricane lagunemist, kui selle liikmed Jaan ja Jüri otsustasid oma loomingulise energia suunata uude projekti, mis sai nimeks Surgent.

Bändiliikmed on mänginud ka veel mitmetes teistes nimekates bändides nagu Recycle Bin, Finish Me Off, Paean, Ocean Districts, Kaschalot jpt. Käesoleva projektiga kompavad nad muusikalisi piire, mille tulemusena saab kuulda ainulaadset kooslust liittaktimõõtudest ja meloodilisusest, mis viib death-metali järgmisele tasemele.