Suur filmipidu algab taas: PÖFF kuulutas välja esimesed filmid

Kõigepealt sa ei kuule. Ja siis ka ei näe enam – oled pimekurt. Just sellise katsumuse ette seab oma peategelased verivärske Albaania film «Tass kohvi ja uued kingad», mis hakkab võistlema Pimedate Ööde filmifestivali peaauhinna pärast. Gentian Koçi draamat, mille Albaania esitas äsja ka mitteingliskeelse filmi Oscarile, on PÖFFil au näidata esimest korda maailmas.

Islandit esindab Hilmar Oddssoni must draamakomöödia «Sõit emaga», milles poeg täidab oma surnud ema viimase soovi ja sõidutab tema surnukeha saareriigi teise otsa, et see ema sünnikohas maha matta – selle kummalise, kohati unenäolise teekonna jooksul omandab tema elu uue tähenduse. Autor on PÖFFi kauaaegsematele sõpradele hästi tuttav ja tema filmid «Külm valgus», «Kivipisarad» ja «Koletis» on esitatud ka Oscarile.