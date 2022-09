Tallinna Kirjanike Majas kõlab täna kolme liivi luuletaja looming

Liivi-eesti-läti luulekogu «Trillium 2.0» kasvas välja 2018. aasta liivi-inglise luulekogust, kus on kolme tänapäeva liivi luuletaja – Valt Ernštreiti, Baiba Dambergi ja Ķempi Kārli – looming. Seekordses luulekogus on luuletused autoritõlgetega eesti ja läti keeles. Luulekogu on eelmisest veidi erinev, esiteks seepärast, et osa luuletusi on uued, teisalt aga põhjusel, et kõiki luuletusi saab lugeda eesti ja läti keeles.