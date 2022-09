Kadrioru Kunstimuuseumis toimuv kontserdisari Lossimuusika avab uue hooaja

Avakontserdil esineb pianist Agnese Egliņa, keda peetakse väga tundliku lavanärviga, tehniliselt oskuslikuks ning jõuliseks artistiks. Lisaks muudele tunnustustele on pianist pärjatud ka Läti aasta muusik 2020 tiitliga. Temaga koos on laval keelpillikvartett E4U. Ansambel loodi käesoleva aasta aprillis, et ühiselt musitseerida Ukraina toetuseks ja tutvustada Ukraina heliloojate teoseid. Kvartett on esinenud Eestis ja Lätis.