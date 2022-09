Eriline on tavaline: Tallinnas avati liigutav näitus psüühilise erivajadustega inimestest

«Näitus on sündinud sotsiaalseid teemasid käsitleva «Fotografiska for life» näitusesarja raames. Näituse idee sai alguse esimesel koroona-aastal, mil me kõik saime kogeda elu isoleerituses ning kus vaimse tervise teemad üha teravamalt esile kerkisid,» selgitas näituse sündi Fotografiska näitustejuht Maarja Loorents.

Näituse avasõnad pidanud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo juhtis tähelepanu, et meie ümber elab 55 000 psüühilise erivajadusega inimest.

«Nad on kõik erilised, kuid samal ajal tavalised nagu me kõik. Neid inimesi on palju ja tuleb juurdegi. Sotsiaalministeeriumi 2021. aasta uuring näitas, et Eesti ühiskonda aitaksid sallivamaks muuta ennekõike paremad teadmised psüühilise erivajadusega inimeste kohta – 70% vastanutest leidis, et tunneksid end psüühilise erivajadusega inimestega suheldes mugavamalt, kui teaksid neist rohkem,» sõnas Riisalo. «Oleme ühiskonnana oma silmad avanud ja need inimesed vastu võtnud, kuid teekond parema mõistmise, toetamise ja hoolimiseni on veel pikk.»

Näitusetööd pärinevad kolme kunstniku loomingust, kes on välja valitud 2021. sügisel korraldatud üleskutse kaudu. Kunstnikud kujutavad Eestis elavaid psüühilise erivajadusega inimesi ja nende tegemisi erinevate lähenemisnurkade kaudu – Silvia Sosaar (EST) on läbi viinud videointervjuud, Anna Pazucha (EST) on jäädvustanud psüühiliste erivajadustega inimeste loomingut, Julia SH (SWE) aga keskendus portreefotodele. Fotograafid külastasid peremajasid, kortereid ja kortermajasid üle Eesti, kus psüühiliste erivajadustega inimesed elavad ja igapäevaselt toimetavad.

«Ma soovin, et näituse külastajad võtaksid siit kaasa inimlikkuse. See näitus on kui lõngakera erinevate inimeste erinevatest maailmadest, kus võib ära tunda kirge, õnne, kaotust ja valu. Oleme püüdnud rääkida teemast nii, et see poleks vildakas ega vale,» lausu näituse kunstnik Silvia Sosaar. Rootsi juurtega USA fotograaf Julia SH sõnas, et inimesed on inimesed, ükskõik, kuhu sa lähed. «Me ei peaks kategoriseerima – nautigem elu ja igaühe erinevusi selle juures.»