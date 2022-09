Narva toetuseks: president Alar Karis võttis sõna Station Narva muusikafestivalil

«Mulle meeldivad sellised uue ja teistsuguse moega üritused,» kommenteerib kodukontserdi võõrustajast Mihhail Komaško. «Seda, et festival muudab tavapärast linnapilti, näidates, et Narvas võib olla moodsa suurlinna hõngu, on juba korduvalt täheldatud. Aga tõstaksin esile, et Station Narva vabastab meid niinimetatud petturi sündroomist, eelarvamusest, et oleme igavad ja provintslikud. Ei, me oleme kaasaegsed kunstnikud, boheemlaskorterite asukad, profid ja targad inimesed. Festivali loodud ruumis saame näidata, et oskame vestelda ja luua ega ole sugugi kehvemad tuntud kultuurikeskustest.»