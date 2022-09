Karjed teatris: Hitchcocki filmist tuntud maniakk tuuakse Eestis lavale

Suvel purjetab Kellerteater oma kaunite Püssirohuaida paekivimüüride vahelt Viinistu Kunstisadamasse, et tuua seal juuli alguses publiku ette Agatha Christie üks kuulsamatest lugudest «Kümme väikest» («And Then There Were None»). Põneviku lavastab Vahur Keller, Viinistu katlamaja kujundab Sõdurisaare pahaendeliseks külalistemajaks Britt Urbla Keller, koreograaf on Kristina Paškevicius ja valgust ning varje teeb Rene Topolev.