KESKAJA KUNST ⟩ Taevale lähemal: Lübecki vanim linnavaade Niguliste muuseumis

Lübecki meistri Hermen Rode Niguliste kiriku peaaltari retaabel saabus Tallinna aastal 1481 (1). Retaabel oli Suurgildi ning Mustpeade vennaskonna ühistellimus, ent õla pani alla ka Niguliste kiriku kogudus. Retaablil on kujutatud kahe peategelase legendi, üks neist on kiriku patroon Nikolaus ja teine linna kaitsepühak Viktor. Viktori legend, mida kujutatakse Niguliste retaablil, on üks paljudest kristlaste tagakiusamislugudest Rooma keisririigi ajal (2).