AK FOOKUS ⟩ Vahel ongi naised paremad

Silmaga nähtavamad on juhtide/põlvkondade vahetused: Eesti Draamateatris on suunda seadmas Hendrik Toompere jr, Tallinna Linnateatris Uku Uusberg, ja kuigi need uudised tunduvad mullused, võtab selliste mammutite, nagu eespool nimetatud, pööramine aega ning uute juhtide käekirja hakkame nägema alles alanud ja tuleval hooajal. Draamateatris on näha ambitsioone, linnateatris jääb veel ähmaseks, kui palju soovitakse seniseid valikuid rikastada.