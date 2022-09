AK FOOKUS ⟩ Teatrid ei välista streiki

Alliksaare väljaöeldu tõukus kultuuriministri eesmärgist tõsta uuest eelarveaastast kultuuritöötaja töötasu 15 protsenti, sellise nõudmisega on lubanud minister valitsusse minna. Ent Alliksaar vahendab, et Teatriliit ja TALO ei ole nii väikese tõusuga nõus, sest see tähendaks praeguses inflatsioonis palga vähenemist.

Alliksaar leiab, et raha kauplemine ei pea olema kultuuriministri ainuisikuline võitlus. «Arvan, et meil endil on päris palju võimalik ära teha. Peame panema oma seljad kokku ja olema valmis ebamugavateks otsusteks. Kultuurirahvas on kogu aeg intelligentne ja väljapeetud, arvatakse, et justkui neil ei sobi protestida või streikida, aga äkki me peaksime ütlema jõulisemalt välja, et me ei saa niimoodi jätkata.»