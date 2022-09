NÄDALA PLAAT ⟩ Müraterapeudid müravad müramüüriga

Müra on muidugi palju. Jube palju. Liiklusmüra, lahingumüra, linnamüra, mootorimüra. Olmemüra ja infomüra vaata et veel kõige rohkem. Euroopa Liit käivitas millalgi isegi mürateadlikkuse kampaania. Nii võib tekkida õigustatud küsimus, et milleks on müra juurde vaja.