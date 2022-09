NÄDALA FILM ⟩ Soovide täitja Idris Elba kannatab üksilduses

Filmi keskmes on Alithea (Tilda Swinton), üksikuvõitu narratoloog, kelle erialaks lugude uurimine. Naine on uurimismaterjalis niivõrd süvitsi sees, et hakkab vaikselt kahtlema iseenda tegelikkustajus ning nägema ilmsi tegelasi iidsetest müütidest. Reisil Istanbuli satub Alithea kätte antiikse ilmega pudel, mille purunemise järel ilmub välja džinn (Idris Elba), kes lubab täita tema kolm soovi.