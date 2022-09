Võimas kangelanna robotite vastu

Kui rääkida avatud maailma mängudest, on «Horizon Zero Dawn» täiuslik, seda nii visuaalilt kui ka tänu põnevale maailmale ja võluvale peategelasele Aloyle. «Horizon» saab alguse suurest mõistatusest, kui peategelane Aloy jõuab oma elus hetke, kus on tarvis küsida primitiivne, ent määrav küsimus: mida see kõik tähendab?