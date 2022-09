AK ⟩ Kollaboreeruda või mitte?

Tutvudes aga raamatuga veidi lähemalt, jõuab järeldusele, et Leopold Tyrmand polegi oma elus rohkem päevikut kirjutanud kui selsamal 1954. aastal, ja sedagi ainult kolm kuud: 1. jaanuarist 2. aprillini. See-eest on too päevik erakordselt põhjalik: küllaltki tihedalt trükituna jääb neljasajast leheküljest õige vähe puudu.

«See päevaraamat on loomingu aseaine,» tunnistab autor leheküljel 34. Ta on ajakirjanik ja ka ühe jutukogu autor, kuid päeviku kirjutamise ajal vaba mees. Väljaanne, kus ta viimati töötas, katoliiklik nädalaleht Tygodnik Powszechny, suleti hiljuti võimude poolt. Tyrmand väidab, et see oli ainus vaba leht, «mis eksisteeris kaheksa aastat legaalselt kogu Nõukogude impeeriumi territooriumil» (lk 69–70).

Siiski polnud vabadus täielik: «See ei tähenda et Tygodnik võis ära trükkida, mida iganes soovis. Aga see võis mitte trükkida seda, mida see ei tahtnud...» (lk 70). Just säärane vaba otsustamine saigi viimaseks tilgaks lehe pattude registris. Nimelt ei suvatsetud Stalini surma järel avaldada sellise sõnastuse ja kujundusega nekroloogi, nagu kõigilt ajakirjandusväljaannetelt kohustuslikult oodati.