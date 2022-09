AK ⟩ Õnnetusjuhtum või täiuslik kuritegu – see on küsimus

Tuleb tunnistada, et igasugused Covidi ja lockdown’iga seotud teemad (krimi)romaanides manitsevad mind juba enne lugema asumist ettevaatlikkusele. Esimene põhjus on muidugi selles, et enam kui kaks ja pool aastat kestnud koroonaaeg kõigi oma piirangute ja reeglitega on kõiki sügavalt ära väsitanud, ning teiseks, kas ikka alati peab «laulma sellest, mida näed». Kuid mõnikord siiski võib.

Krimipõneviku «56 päeva» peategelased on Dublinis elavad Ciara ja Oliver, kes kohtuvad esimest korda vahetult enne, kui maailm lukku keeratakse. Esimesed kompavad kohtumised, mõnusalt koos veedetud aeg, arglikud sammud teineteise tundmaõppimisel. Ainus võimalus pandeemia ajal värske suhte mullis edasi elada on kolida kokku anonüümsesse kortermajja, Oliveri suurde ja ilusasse üürikorterisse, kus mõlemal on võimalik oma tööd teha ning seejärel koos vaba aega veeta.

Krimijuhtum saabki alguse sellest, kui Oliveri korterist hakkab ühel päeval tulema ebameeldivat lõhna ning naabrid kutsuvad politsei. Peaaegu kahe kuu vältel toimunud sündmused jõuavad lugejani üksikute päevadena, ajas edasi-tagasi pendeldav lugu kruvib lehekülg lehekülje haaval pinget üles.