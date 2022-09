Riiga kogunevad uuema muusika teravamad tegijad

Tony teatriauhinna ja Grammy muusikaauhinna laureaadist räppari ja näitleja Daveed Diggsi juhtimisel tegutseva trio clipping loomingut on võrreldud nii Death Gripsi kui ka My Bloody Valentine’iga. The Guardian on nende brutaalset kõlapilti kirjeldanud kui «ergutavat elamust, mis mõjub nagu tapamajadest rääkiva dokfilmi heliriba» ning The Rolling Stone on märkinud, et «need andekad hip-hopi ja müra nohikud leiutavad üha uusi viise räpivalemite nihestamiseks». Trio teine album «Splendor and Misery» (2016) on muusikaveebi Pitchfork hinnangul üks kõigi aegade parimaid industriaalmuusika plaate ning selle järjed «There Existed an Addiction to Blood» (2019) ja «Visions of Bodies Being Burned» (2020) on jõudnud mitmete maitsekujundaja-väljaannete aasta parimate albumite nimestikesse.