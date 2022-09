Kokk-kunstnik kasutab lõuendiks maastikke ja söömalauda

Denevani loodud üritustesari «Outstanding in the Field» sai alguse juba 1999. aastal ning nüüdseks on erilistes paikades toimuvaid taludes kasvatatud toorainest valmistatud õhtusööke pakutud juba 17 riigis üle maailma. Igal üritusel serveeritakse 4-5-käiguline menüü, mis on koostatud kohalike kokkade poolt vaid selleks üheks õhtuks ning mida saab ülipika laua taga 5 tundi kestva õhtusöögi jooksul korraga nautida 130-200 inimest.