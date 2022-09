NÄDALA PERSOON ⟩ Maria Faust: Ühiskond ei armasta ohvreid, ta tahab maaslamajat uuesti ja uuesti taguda

Ajakirjanduse andmeil on ette tulnud, et nõrgemanärvilisem kontserdikülastaja kätega kõrvad katab ja saalist välja jookseb. Miskipärast arvan, et Faust ei mõista seda hukka. Ta ei ole mingi peenutseja, vaid põrutab iga paari minuti tagant vestlusesse uue mürsu. Nagu näiteks: «Kui mul on igav, siis on kõik pees.» Või: «Kui ma tunneksin, et jooksen kinni, siis ilmselt jooksin ennast põhja.» Või: «See, et tavaline inimene saab minust teada siis, kui ma olen surnud, on lihtsalt paratamatu.»