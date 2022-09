Parim mängufilm: «Kõrb» inimeste vahel

Kui esilinastus Kadri Kõusaare «Kõrb», mainiti, et Kõusaar on nüüd nagu Eesti Antonioni. Euroopa naine Ingrid (Frida Westerdahl) läheb ajakirjanikuna Siinai kõrbe võib-olla tõde, võib-olla iseennast leidma. Tema leiavad sealt aga Palestiina terroristid-vabadusvõitlejad, sõltub just, kustpoolt vaadata.

Kõusaare filmid räägivad enamasti inimsuhetest ja need ei ole just romantilised komöödiad. Ta nihutab vaataja niisugusesse positsiooni, kus see pole varem olnud ja kus on harjumatu, ebamugav viibida. «Kõrb» pole erand. Pole midagi parata, tuleb koos Ingridiga hakata maailma nägema läbi Ali (Ali Suliman) sügavmustade silmade.