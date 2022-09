Parim meelelahutussaade: kuldne kolmik «ÕHTUST!»

Mis ajud need küll sellised on, mis kõike seda «Õhtust!» «Õhtusse!» välja mõtlevad... Näiteks et Robert Rool teeb Jüri Butšakovile munade ja kanade testi. Et Piret Laos võtab Missis Estonialt vastu väljakutse tuletõrjespordis. Et saatejuhid külastavad meestele mõeldud depilatsioonisalongi, siis võistlevad selles, kes leiab kõige väärtuslikuma metallitüki, ning grillivad töökaaslastele võimalikult veidraid toiduaineid.

Mis sisemine rahutus see on, mis sunnib alatasa hakkama katsejäneseks... Miks on vaja Robertil lasta panna endale nõelu, et taltsutada magusaisu? Miks on tal ja Jüril vaja maitsta skorpionit? Küll on neil vaja proovida kiirreageerija ametit, katsetada rasketehnika või helikopteri juhtimist, isegi hollywoodilikke filmiefekte, teha teekattemärgistust.