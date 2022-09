Vene roki isa astus kitarriga Putini vastu

Boriss Grebenštšikov & Akvarium on vene kultuurist lugu pidavatele inimestele Tallinnas esinenud varemgi. See pilt on 2018. aasta kontserdilt.

Boriss Grebenštšikovi rolli Vene kultuuriruumis on seda lähemalt mittetundval inimesel keeruline ette kujutada. Umbes nagu Bob Dylan, aga kõvem mees. Tema bänd Akvarium, mis juba aastakümneid on sisuliselt tema isiksusega üheks sulanud, alustas tegevust 1970. aastate Leningradis põranda all. Reedel Tallinnas astus BGna tuntud mees Cathouse’i lavale aga nii-öelda sooloartistina, kuigi lugude valiku poolest on keeruline öelda, kust see piir täpselt jookseb. Kontserdi tulu läks Ukraina toetuseks.