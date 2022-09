INTERVJUU ⟩ Boriss Grebenštšikov: ma eelistan mitte loota, vaid tegutseda

Boriss Borissovitš, te aitate regulaarselt neid, kes sõjas kannatasid. Annate kontserte Ukraina põgenike toetuseks. Teid ei ole veel «välisagendiks» nimetatud, kuigi olete Vene Föderatsiooni kodanik. Te nimetate sõda sõjaks ja fašismi fašismiks, kuid samal ajal pole öeldud, et te oleksite Vene armeed «diskrediteerinud». Kas sellepärast, et Kremlile ja selle ümber askeldajatele on ohtlikud ainult kriitika ja opositsioon, mis on riigi sees?