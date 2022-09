Esilinastub sakslaste tehtud dokfilm Tartu metal-skeenest

Filmi autorid Sebastian «Grave» Dörner, Anna Apostata ja Phil Keller on oma südamed andnud siirale underground metalile, varasemalt on nende käe all valminud filmid «Tallinn Under The Horns» (2017) ja «Lithuania Under The Horns» (2020). 2021. aasta suvel külastasid nad Tartut ja Lõuna-Eestit, tabamaks kaameratega siinset väikest, kuid ergult kihisevat metal-skeenet.