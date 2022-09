Noor kunstiteadlane võttis ette kirjutamismaratoni

Praeguse seisuga on Metsamärt paari leheküljega küll graafikust maast, aga loodetavasti jätkub lõpukiirenduseks veel purakat. Performance kannab nime «5–9», mis viitab ümberpööratult maagilistele ja klassikalistele tööpäeva kellaaegadele üheksast viieni. Metsamärt on radikaalsem, tema alustab juba kell viis ja lõpetab kell 21.

Ta istub kirjutuslaua taga nagu munk ja kirjutab. Ma ilmun ühel hallil kolmapäevasel päeval – mitte et see Metsamärti peaks huvitama, sest tema kirjutustööd ilmastikutingimused ei mõjuta – tema selja taha, olles küll eelnevalt kokku leppinud, et tulen. Kuna me pole varem näost näkku kohtunud, otsustan ilmselt poolinstinktiivselt anda terekätt. Metsamärt otsustab ka. Usutavasti ka instinktiivselt... ja läbimõtlematult. See osutub veaks. Parimate soovidega antud sooja käepigistusega kaasneb valukarjatus. Appi, mis nüüd, mõtlen. Metsamärt näitab kirjutamisest paistes kätt ja hakkab seda pisut kibedal ilmel hõõruma. Kahetsen tehtut.