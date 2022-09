Hollywoodi täht proovis skulptorina kätt: Brad Pitt esitleb Soomes oma esimesi kunstitöid

Soome kunstimuuseumis võib leida üheksa erisugust Brad Pitti tööd. Näiteks on Pitt loonud majakujulise silikoonist struktuuri, mida on relvaga tulistatud. Samuti on näitusel tema 46 sentimeetri kõrgune puukoorest tehtud maja, mida hoiab koos teip. Üheks suuremaks tööks on aga kirstusuurune pronksist karp, millel joonistuvad meeleheitlikult väljapääsu otsivad käed, jalad ja näod.