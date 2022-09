Hispaania ajaleht luiskas! Woody Allen eitab lavastajakarjääri lõpetamist

La Vanguardia tsiteeris Allenit: «Põhimõtteliselt on mu idee mitte rohkem filme teha ja keskenduda kirjutamisele.» Ajaleht ühtlasi teatas, et Alleni järgmine projekt on romaan.

Alleni nimel tehtud pöördumises seisab: «Woody Allen ei öelnud kordagi, et lõpetab filmide tegemise või et ta kirjutab nüüd romaani. Ta kostis, et mõtleb filmide tegemise peale, sest filmid lähevad kohe või väga ruttu voogedastusplatvormidele ja see teda ei rõõmusta, sest ta armastab kinokogemust. Praegu ei ole tal ühtegi plaani filmitegemist lõpetada. Praegu teeb ta oma Pariisis elevusega oma 50. filmi.»