Stephen King 75 ⟩ Eesti ulmefännid meenutavad maailmakuulsa sünnipäevalise õudusromaane

Täna tähistab 75. sünnipäeva maailmakuulus õuduskirjanik Stephen King, kes kõrgest vanusest hoolimata on jätkuvalt viljakas ning karjääri jooksul avaldanud enam kui 60 romaani. Tema teoste põhjal on vändatud ka lugematuid kassahitte. Tähtsa sünnipäeva puhul räägivad kohalikud ulme- ja õuduskirjanduse fännid, aga ka Postimehe kultuuritoimetuse ajakirjanikud, millist Stephen Kingi teost nad esimesena lugesid, millised on nende isiklikud lemmikud ja milliseid ekraniseeringuid on nad kõige rohkem nautinud.